Le bénéfice d'Alibaba chute de 75 % après une forte augmentation des dépenses d'infrastructure d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice trimestriel d'Alibaba a chuté de 75 % en raison des dépenses liées à l'infrastructure d'IA

* Le chiffre d'affaires du cloud a progressé de 45 %, mais les dépenses d'investissement ont également augmenté de 75 %

* Le directeur général espère remplacer les puces commerciales des centres de données par les puces “T-head” d’Alibaba

(Refonte du texte avec les commentaires du directeur général, ajout de contexte et de citations tout au long de l'article) par Laurie Chen et Harshita Mary Varghese

Le groupe chinois Alibaba 9988.HK BABA.N a annoncé jeudi une chute de 75 % de son bénéfice net trimestriel, le géant technologique ayant fortement accru ses dépenses d’investissement dans l’IA, misant ainsi sur la croissance future de ses services de cloud d’entreprise et de modèles d’IA.

Le groupe a enregistré une hausse de 9 % de son chiffre d'affaires pour la période d'avril à juin, la forte demande en IA ayant alimenté la croissance de son activité cloud. La demandeen puissance de calcul cloud nécessaire à l'entraînement et au fonctionnement des systèmes d'IA d'entreprise a explosé, profitant ainsi aux plus grandes entreprises technologiques chinoises.

Le directeur général Eddie Wu a déclaré que la société prévoyait d’atteindre le seuil de rentabilité pour ses dépenses d’investissement liées à l’IA d’ici trois ans, sur la base des marges brutes moyennes actuelles, après avoir déjà dépensé cette année la moitié de son investissement de 380 milliards de yuans (56,4 milliards de dollars) prévu pour la période 2026-2029.

“Afin de pouvoir tirer parti de cette croissance future, nous devons d’abord réaliser ces investissements en dépenses d’investissement pour développer la capacité de calcul nécessaire”, a déclaré M. Wu lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

“À mesure que nous accélérons le déploiement de nos propres puces propriétaires dans nos centres de données … et que nous remplaçons les puces achetées sur le marché, nous pouvons nous attendre à une marge brute ainsi qu’à une rentabilité nettement plus élevées.”

Alibaba, le plus grand fournisseur de services cloud de Chine , a fortement accru ses investissements dans les infrastructures d’IA, les modèles propriétaires et les applications, positionnant cette technologie comme un moteur de croissance clé pour ses activités cloud et grand public.

Le chiffre d’affaires des services cloud et de calcul basés sur l’IA de l’entreprise a progressé de 45 % pour atteindre 48,44 milliards de yuans au cours du trimestre clos en juin, soutenu par la forte croissance de son activité “modèle d’IA en tant que service”, dont le chiffre d’affaires annuel récurrent a dépassé les 16 milliards de yuans .

Le bénéfice ajusté par American Depositary Share (ADS) d’Alibaba, à 8,52 yuans, est resté en deçà des estimations de 10,53 yuans, et ses actions cotées aux États-Unis ont reculé de 4,6 % en début de séance.

Les dépenses d’investissement d’Alibaba ont augmenté de 75 % pour atteindre 67,68 milliards de yuans entre avril et juin, soit le premier trimestre du groupe, en raison d’ une hausse des achats de puces CPU liée à la demande d’agents d’IA et à la hausse des prix des composants semi-conducteurs.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 268,95 milliards de yuans au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 268,88 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG.

IA NATIONALE ET COURSE AUX PUCES

Alibaba est engagé dans une bataille avec d'autres géants technologiques et start-ups chinois pour lancer des modèles d'IA de pointe plus performants et à moindre coût, ce qui met en évidence la rapidité des progrès des modèles d'IA chinois et la réduction de leurs cycles de lancement.

Mais alors que la concurrence s'intensifie, les entreprises s'orientent vers l'offre de meilleures capacités d'agentique et de codage afin de conquérir une plus grande part du lucratif marché national des entreprises chinoises.

Alibaba est également un investisseur majeur dans d'autres start-ups chinoises de pointe spécialisées dans l’IA, notamment Moonshot, à laquelle elle fournit une infrastructure de cloud computing.

Les puces de pointe produites par T-head, l’unité interne d’Alibaba, sont déjà déployées à grande échelle sur des “supernœuds” – d’énormes baies de serveurs reliant entre eux des centaines de semi-conducteurs – pour l’entraînement et l’inférence des modèles d’IA, a déclaré M. Wu. L’entreprise mise sur l’intensification du déploiement de ses puces développées en interne pour réduire ses dépenses d’investissement et générer des revenus futurs.

M. Wu a déclaré que l’entreprise continuerait à investir dans le développement de modèles d’IA de pointe même si la monétisation actuelle reste insuffisante, car elle s’est engagée à atteindre l’intelligence artificielle générale (AGI) — où les systèmes autonomes surpassent l’intelligence humaine.

Les entreprises spécialisées dans les modèles d’IA “ont les yeux rivés sur cet objectif ultime, où je pense que le niveau de monétisation sera nettement plus élevé, bien plus élevé que ce que l’on observe aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Au début de l’année, Alibaba a séparé ses activités d’IA de sa branche de cloud computing et a confié à Wu la direction du groupe “Alibaba Token Hub”, alors que l’entreprise s’efforce de rendre son segment d’IA rentable.

Alibaba a récemment réorganisé ses activités en quatre divisions principales: le commerce électronique, les services de cloud et de calcul basés sur l’IA, les applications de modèles d’IA et d’autres divisions.

Alibaba prévoit que son activité de “quick commerce” atteindra la rentabilité globale au cours de l’exercice 2029, et a reconnu l’existence de “défis macroéconomiques à court terme” affectant le paysage du commerce électronique national en Chine, a déclaré le directeurfinancier Toby Xu lors de la conférence téléphonique.

Ant Group, la filiale d’Alibaba spécialisée dans la fintech, a enregistré une croissance de 1 % de son bénéfice trimestriel par rapport à l’année précédente, selon les calculs de Reuters, alors qu’elle s’est efforcée ces dernières années de se réorienter vers le commerce basé sur l’IA agentique, les applications d’IA dans le domaine de la santé numérique et les modèles d’IA incarnés.

(1 $ = 6,7218 yuans renminbi)