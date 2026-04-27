Le bénéfice d'Alexandria Real Estate recule en raison d'une faible demande locative

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Alexandria Real Estate Equities ARE.N a annoncé une baisse de son bénéfice au premier trimestre par rapport à l'année précédente, pénalisée par une faible demande locative due à l'incertitude macroéconomique qui pèse sur les locataires.

Cette société d'investissement immobilier basée à Pasadena, en Californie , détient, exploite et développe des laboratoires de sciences de la vie, des bureaux et des campus technologiques à travers l'Amérique du Nord.

Parmi ses locataires figurent notamment des entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et des sciences de la vie, ainsi que des instituts de recherche et des agences gouvernementales américaines.

* La société a déclaré s'attendre à ce que les dépenses annuelles de construction au-delà de 2026 diminuent d'environ 500 millions de dollars, en fonction des conditions du marché.

* L'action de la société a reculé de 2 % en après-bourse.

* Les flux de trésorerie ajustés d'Alexandria , un indicateur de performance clé pour les FPI, ont chuté à 1,73 dollar par action au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 2,30 dollars par action un an plus tôt.

* Selon les données compilées par LSEG , les analystes tablaient en moyenne sur un FFO ajusté de 1,74 dollar par action.

* La société a revu à la baisse ses prévisions de FFO ajusté pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 6,30 et 6,50 dollars par action, tout en maintenant le point médian inchangé par rapport à ses prévisions antérieures, qui s'établissaient entre 6,25 et 6,55 dollars par action.

* Le chiffre d'affaires d'Alexandria au premier trimestre a reculé à 671 millions de dollars, contre 758,1 millions de dollars un an plus tôt.

* Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires trimestriel de 683,8 millions de dollars.