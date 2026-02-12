Le bénéfice annuel de BAT augmente grâce à la progression de la part de marché de Velo aux États-Unis

Velo gagne des parts de marché sur Zyn et On! aux États-Unis

Le chiffre d'affaires des nouveaux produits connaît une croissance à deux chiffres au second semestre

La vape Vuse de BAT est mieux acceptée malgré les difficultés du marché

Le fabricant de Lucky Strike, British American Tobacco BATS.L , a annoncé jeudi une hausse de 2,3 % de son bénéfice annuel à 11,28 milliards de livres (15,36 milliards de dollars), grâce à la progression de la part de marché de son sachet de nicotine Velo et à la croissance des ventes de ses nouveaux produits de vapotage et de tabac à chauffer.

Le sachet de nicotine Velo gagne des parts de marché face à Zyn de Philip Morris PM.N et au produit On! d'Altria MO.N sur le marché clé des États-Unis, en partie parce qu'il offre des taux de nicotine plus élevés et des offres de lancement à mesure que BAT développe la marque.

Cela a permis à BAT d'enregistrer une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires provenant d'un portefeuille de produits plus récents, qui comprend également des produits de vapotage et de tabac chauffé, au cours du second semestre, et une croissance de 7 % sur l'ensemble de l'année.

Le directeur général Tadeu Marroco a déclaré dans un communiqué de résultats que Velo détenait désormais la deuxième plus grande part de marché aux États-Unis, derrière Zyn, et que l'adoption de sa vape Vuse s'améliorait malgré la pression continue exercée par les produits non réglementés sur le marché.

Le chiffre d'affaires total de BAT a augmenté de 2,1 % pour atteindre 25,61 milliards de livres, les produits de substitution au tabac représentant désormais plus de 18 % des ventes totales.

La société a réitéré son objectif d'atteindre la partie inférieure de ses objectifs à moyen terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires de 3 à 5 % et une croissance du bénéfice d'exploitation ajusté de 4 à 6 % en 2026.

(1 $ = 0,7344 livre)