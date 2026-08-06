Le bénéfice ajusté de Samvardhana Motherson, en Inde, bondit de 54 % au premier trimestre grâce à une forte demande de pièces automobiles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant indien de pièces automobiles Samvardhana Motherson SAMD.NS a annoncé jeudi une hausse de 53,9 % de son bénéfice ajusté au premier trimestre, grâce à une demande plus forte pour ses composants automobiles et à une amélioration de ses marges.

Le bénéfice consolidé de la société, avant éléments exceptionnels et impôts, s'est élevé à 13,61 milliards de roupies (142,93 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 8,84 milliards de roupies à la même période de l'année précédente.

Voici quelques détails:

* La société, qui fournit de grands constructeurs automobiles tels que Volkswagen VOWG.DE , BMW BMWG.DE et Mercedes-Benz MBGn.DE , a enregistré une hausse de 16,7 % de son chiffre d’affaires total, à 352,44 milliards de roupies, grâce notamment à une progression de 11 % dans son segment des faisceaux de câbles.

* Les dépenses ont augmenté de 15,5 %.

* Le fabricant de pièces automobiles a indiqué que sa marge d'exploitation était passée de 8,2 % il y a un an à 8,8 %.

* La société avait enregistré une charge exceptionnelle non récurrente de 1,36 milliard de roupies au cours du même trimestre de l’année précédente, liée à des coûts de restructuration.

* Les constructeurs automobiles indiens ont constaté une hausse de la demande à la suite des baisses de la taxe sur les biens et services (, GST) en septembre dernier, et les analystes s’attendent à ce que cette dynamique se poursuive au premier semestre 2027, ce qui devrait soutenir un niveau élevé de commandes pour les équipementiers tels que Samvardhana Motherson.

* Ce fournisseur mondial de composants automobiles, basé à Noida, en Inde, compte plus de 450 sites répartis dans 47 pays, selon son site web.

(1 dollar = 95,2200 roupies indiennes)