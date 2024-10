Le baril de Brent retombe sur ses niveaux de début octobre

Mais le marché pétrolier est surtout influencé par une conjoncture économique dégradée. Ainsi, l'Opep a réduit hier ses prévisions de demande d'or noir pour 2024 et 2025 pour le troisième mois d'affilée.

(AOF) - Déjà mal orientés hier lors de la clôture en Europe, les cours de l'or noir ont accentué leurs pertes dans la soirée. Ils ont été affaiblis par une information du Washington Post selon laquelle Israël ne devrait pas frapper les installations pétrolières lors de sa future réplique à l'attaque iranienne. Les cours du baril de Brent et de WTI ont continué de reculer aujourd'hui, perdant respectivement 4,74% à 73,80 dollars et 5,03% à 70,12 dollars. Fitch affirmait en fin de semaine dernière que la prime de risque géopolitique intégrée aux marchés du pétrole brut avait augmenté cette année.

Pétrole et parapétrolier

