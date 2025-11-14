Le baril de Brent résiste à la baisse générale des marchés

(AOF) - Si de nombreux actifs se replient (actions, or, bitcoin ...), les cours du pétrole se distinguent à la hausse. Le cours du baril de Brent gagne ainsi 2,05%, à 64,30 dollars. Déjà bien orienté, le cours de l'or noir a accru ses gains à la mi-séance à la suite d'une information selon laquelle un pétrolier avait été arraisonné par l'Iran alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz.

"Dans la nuit, une attaque de drone a endommagé un navire et un dépôt pétrolier dans le port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire, provoquant une hausse des prix du pétrole, en particulier du gazole et du fioul domestique," explique par ailleurs le broker, PVM.