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Le Bangladesh va acheter 11 avions Boeing supplémentaires dans le cadre de ses efforts pour renforcer ses relations commerciales avec les États-Unis
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 01:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations issues du communiqué de Boeing aux paragraphes 4 et 5)

Le Bangladesh va acheter 11 appareils supplémentaires à Boeing BA.N , ont annoncé mercredi des responsables, portant ainsi à 25 le nombre de commandes prévues par la compagnie nationale Biman Bangladesh Airlines, alors que Dacca cherche à resserrer ses liens commerciaux avec les États-Unis dans un contexte d'inquiétudes concernant les droits de douane sur ses exportations.

Cet accord, dont la signature est prévue mercredi à New York, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Bangladesh pour stimuler ses importations en provenance des États-Unis, alléger la pression liée à un déséquilibre commercial d'environ 6 milliards de dollars et réduire le risque d'une hausse des droits de douane qui pourrait nuire à son économie tirée par les exportations, en particulier au secteur de l'habillement.

L'ambassadeur des États-Unis au Bangladesh, Brent Christensen, a confirmé l'achat de Boeing dans un message publié sur Facebook, le qualifiant de nouvelle situation “gagnant-gagnant” pour les relations entre les États-Unis et le Bangladesh.

Boeing a indiqué que Biman avait commandé 11 appareils de type 787 Dreamliner et 737 MAX.

La commande comprend cinq 787-10 et six 737-8, a précisé Boeing dans un communiqué.

Biman renouvelle sa flotte dans le but d’augmenter sa capacité et d’améliorer ses liaisons.

Cette dernière commande fait suite à un contrat de 3,7 milliards de dollars , signé en avril pour 14 appareils Boeing, dont 10 Dreamliners et quatre 737 MAX 8, dont les livraisons sont prévues entre 2031 et 2035.

Son concurrent européen Airbus reste dans la course, un comité technique nommé par le gouvernement examinant actuellement une proposition d’acquisition de 10 appareils.

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