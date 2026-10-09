Le bailleur Avolon commande 250 avions Boeing et Airbus, avec une option sur 100 appareils supplémentaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Il s'agit de la plus grosse commande qu'Avolon ait jamais passée auprès de l'un ou l'autre de ces constructeurs aéronautiques

* Le nombre total d'avions en commande du loueur s'élève désormais à 749

* Cession d’un plus grand nombre d’appareils anciens au cours du trimestre

(Ajout de détails et de citations du directeur général tout au long de l'article)

Le géant mondial de la location d'avions Avolon a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour commander 140 appareils à Boeing BA.N et 110 à Airbus

AIR.PA , avec une option d'achat sur 100 appareils supplémentaires auprès du constructeur européen.

Ces commandes constituent les plus importantes jamais passées par Avolon, troisième loueur mondial d’avions, auprès de l’un ou l’autre de ces constructeurs, et portent le nombre total d’avions commandés à 749, en plus des 561 qu’il possède actuellement.

Basée à Dublin, Avolon a précisé que cette commande comprenait 140 Boeing 737 MAX, 75 Airbus A320neo et 35 de ses gros-porteurs A330neo, avec des options sur 100 appareils Airbus supplémentaires non spécifiés.

Les sociétés de location d’avions possèdent environ la moitié de la flotte mondiale des compagnies aériennes et ont connu une forte demande de la part de ces dernières ces dernières années en raison d’un carnet de commandes bien rempli, une tendance qui a soutenu les loyers, les valeurs de revente et les bénéfices de ce secteur spécialisé.

Cela a également permis à des sociétés de location de premier plan, comme Avolon, de vendre leurs anciens appareils afin de faire de la place à des avions de nouvelle génération plus économes en carburant.

Avolon a indiqué vendredi, dans un communiqué d’information financière, avoir vendu 29 appareils au cours du trimestre juillet-septembre, et avoir conclu des accords de vente pour 112 appareils supplémentaires à la fin du mois de septembre.

“Nous continuons d’observer une forte demande pour les avions dotés de nouvelles technologies, comme en témoignent nos activités de placement et de négoce ce trimestre”, a déclaré Andy Cronin, directeur général d’Avolon, dans un communiqué.

Ces nouvelles commandes sont soumises à l’approbation de l’actionnaire majoritaire d’Avolon, la société chinoise Bohai Leasing Co Ltd 000415.SZ , qui, selon le loueur, devrait intervenir avant la fin du mois.