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Le 1er trimestre de Pernod Ricard plombé par les Etats-Unis et la Chine
information fournie par Zonebourse 15/10/2026 à 08:03

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Pernod Ricard affiche un chiffre d'affaires de 2 234 MEUR au 1er trimestre de l'exercice 2026/27, en baisse de 6,3% en données publiées et de 0,9% en organique, avec des reculs de 10% aux Etats-Unis et de 25% en Chine, ces deux marchés étant affectés, comme attendu, par des ajustements de stocks.

Hors Etats-Unis et Chine, le groupe français de spiritueux voit son chiffre d'affaires dans le reste du monde progresser de 4%, avec notamment une forte performance sur les marchés de la région Asie-Reste du Monde et des résultats plus modérés en Europe et en Amérique latine, dans un environnement mondial qui "demeure volatil et incertain".

"Nous observons une amélioration de la dynamique et une croissance du chiffre d'affaires dans plusieurs marchés clés, illustrant la force de notre portefeuille diversifié de marques premium, l'étendue et l'équilibre de notre empreinte géographique ainsi que notre capacité à nous adapter rapidement à l'évolution des conditions de marché", affirme le groupe.

Pernod Ricard prévoit un chiffre d'affaires organique globalement stable sur l'ensemble de l'exercice en cours et estime pouvoir préserver sa marge opérationnelle organique, grâce à un strict contrôle des coûts et à l'accélération de la mise en oeuvre des initiatives d'efficacité opérationnelle, tout en investissant dans la transformation digitale.

A moyen terme, compte tenu de la faiblesse actuelle du marché américain, le groupe anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires visant, en moyenne, un niveau proche du bas de la fourchette de 3% à 6% sur la période allant de l'exercice 2026/27 à l'exercice 2028/29.

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