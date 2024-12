LDLC: victime d'une fuite de données clients information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - LDLC perd plus de 4%, alors que le distributeur en ligne de matériel informatique et multimédia indique avoir été victime d'une fuite de données clients, précisant toutefois qu'aucune donnée financière ou sensible des clients n'est concernée.



Les experts et les partenaires sécurité du groupe ont immédiatement pris les dispositions nécessaires pour renforcer les mesures de protection déjà existantes, minimiser les éventuelles conséquences et en rechercher les origines.



LDLC ajoute que ses clients n'ont aucune action à réaliser et seront informés si leurs données sont concernées, leur recommandant toutefois, 'comme à l'accoutumée, d'être vigilant sur d'éventuelles tentatives de phishings, demandes d'informations personnelles'.





