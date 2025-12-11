LDLC sur une bonne dynamique après ses semestriels

(AOF) - LDLC a fait état d'un résultat net part du groupe de 1,5 million d'euros au premier semestre 2025-2026, là où il affichait une perte nette de 7,3 millions d'euros l'an passé à la même période. Le spécialiste de la high-tech a vu son excédent brut d'exploitation ressortir à 8,5 millions d'euros, comparé à -2,5 millions au 1er semestre 2024-2025. Le chiffre d'affaires s'élève à 266,8 millions d'euros, en croissance de 9,5%. La marge brute atteint 60 millions d'euros, contre 51,3 millions d'euros.

Côté perspectives, la société "aborde avec confiance le reste de l'exercice, dans une dynamique de croissance qui demeure bien orientée au troisième trimestre".

