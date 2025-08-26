LDLC: ouverture d'un magasin au centre de Paris information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 13:45









(Zonebourse.com) - LDLC fait part de l'ouverture d'un magasin place de la Madeleine à Paris, depuis le 20 août. Sur près de 1.000 m² et trois niveaux, il permet de 'découvrir, tester, les dernières nouveautés mais aussi les incontournables' dans le high-tech.



'Ce nouvel eldorado du high-tech, entièrement tourné vers le grand public, propose des conseils avisés, des nouveautés et des valeurs sûres, des produits en démonstration et à tous les prix', explique le distributeur de produits électroniques.



Ce magasin ouvert sept jours sur sept propose en tout près de 3.000 références pour le grand public en informatique, téléphonie, télévision, son, jeux ou maison connectée. Il comprend en outre un atelier de réparation.





Valeurs associées GROUPE LDLC 11,2000 EUR Euronext Paris -3,45%