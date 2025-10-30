 Aller au contenu principal
LDLC compte retrouver le chemin de la rentabilité au premier semestre
information fournie par AOF 30/10/2025 à 18:19

(AOF) - Au deuxième trimestre, clos fin septembre, LDLC a enregistré une croissance des ventes de 11,1% à 139,60 millions d'euros. Elle a accéléré par rapport au premier trimestre où elle s'était élevée à 7,6%. Pour le spécialiste de la high-tech, cette croissance trimestrielle à deux chiffres "met en avant la prise de parts de marché du groupe dans un contexte de reprise encore à son démarrage". Le secteur BtoC a connu une croissance de 16,2% à 100,9 millions d'euros et le secteur BtoB a retrouvé le chemin de la croissance.

Ses revenus ont augmenté de 0,6% à 35,8 millions d'euros.

"Les efforts stratégiques déployés au cours des dernières années, notamment les investissements en marketing pour accroître la notoriété de la marque, portent aujourd'hui leurs fruits en permettant au groupe de gagner des parts de marché", a déclaré le directeur général, Olivier de la Clergerie.

LDLC prévoit de retrouver le chemin de la profitabilité dès le premier semestre 2025-2026.

Valeurs associées

GROUPE LDLC
12,7500 EUR Euronext Paris -0,39%
