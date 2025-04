LDC : Une fin d’exercice bien orientée

Publication du chiffre d’affaires 2024/2025

LDC publie un CA 2024/2025 en croissance de +2,0% à 6 323,4 M€ (-1,6% en organique). C’est en ligne avec le consensus (6 313,2 M€ attendus) et les attentes de la direction, qui tablait sur un chiffre d’affaires 2024/2025 supérieur aux attentes. Les volumes confirment repartir de l’avant (+4,5% en organique) et les acquisitions ont été bénéfiques à la top line. Le second semestre du groupe aura été particulièrement dynamique, avec un CA T4 notamment en hausse de +6,7%.

Perspectives

Après un S1 compliqué, marqué par la décroissance dans un environnement de forte pression sur les prix, LDC aura repris de belles couleurs sur la deuxième partie d’année et aura finalement bien capitalisé sur sa position dominante, sur le retour des volumes et sur une politique de croissance toujours très pertinente. Avec une guidance inchangée, nous maintenons notre atterrissage 2024/2025 de MOC à 5,1% (-90 bps YoY) soit un ROC de 319,8 M€ et marge nette à 4,0% (RNpg 252,1 M€). A plus long terme, le groupe a également réitéré ses objectifs 2026/2027, à savoir plus de 7Md€ de chiffre d’affaires pour un EBITDA proche des 560 M€. Nous sommes confiants dans leur atteinte.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 89€ sur le titre. Au cours actuel et sur notre estimation, le titre se traite 7,2x EV/EBIT 2024/2025e.