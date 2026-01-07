LDC : Troisième trimestre très solide

Publication du chiffre d’affaires T3 2025/2026
LDC publie un CA T3 2025/2026 en croissance de +17,3% à 1 857,4 M€ (+9,7% à périmètre constant). C’est légèrement au-dessus de nos attentes. Les revenus 9m du groupe ressortent à 5 307,4 M€, soit une hausse de +16,2% en publié et de +7,1% LFL, grâce à la forte contribution du M&A, à des volumes organiques en hausse sur la volaille et à de nouvelles revalorisations tarifaires. LDC confirme son objectif de chiffre d’affaires annuel (>7 Md€) et réhausse légèrement son attente sur la rentabilité (plus de 560 M€ d’EBITDA vs « près de » 560 M€ auparavant).
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre et revoyons légèrement à la hausse notre OC, désormais à 110 € (vs 106 € précédemment).
