LDC, Trigano : l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 05/01/2026 à 17:28

(AOF) - LDC

Le groupe agroalimentaire dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025-2026.

Trigano

Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026.

Valeurs associées

SOCIETE LDC
88,1000 EUR Euronext Paris -0,11%
TRIGANO
174,3000 EUR Euronext Paris +0,46%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

