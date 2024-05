LDC : Résultats excellents / Vers un exercice 24/25e plus normatif sur les marges

Publication des résultats annuels 2023-2024

Après avoir publié un chiffre d’affaires 2023-2024 en croissance de +6,0%, à 6,2 Mds€, dont +3,0% en organique, LDC communique d’excellents résultats. Le ROC du groupe ressort à 370 M€, soit une marge opérationnelle courante de 6,0% (+90 bps), un niveau c2% supérieur aux attentes du consensus (364 M€) et en ligne avec la guidance (ROC > 350 M€). Le RNpg dépasse pour la première fois la barre symbolique des 300 M€ pour atteindre 304 M€.

Perspectives

La guidance 2026-2027 (7 Mds€ pour un EBITDA de près de 560 M€) est à nouveau confirmée par le management. A plus court terme, LDC vise l’atteinte d’un CA 2024-2025 de 6,5 Mds€ ainsi que d’une MOC de 5%. Ces éléments impliquent un recul de 100 bps de la marge malgré une top line annoncée en croissance d’au moins +5%. Après deux exercices exceptionnels sous beaucoup d’aspects (influenza, inflation, contexte géopolitique), LDC devrait progressivement rentrer dans une phase de normalisation de ses conditions d’activité et retrouver des niveaux de marge un peu plus normatifs, notamment du fait du retour à un niveau de promotions plus soutenu.

Recommandation

À la suite de quelques ajustements dans nos paramètres de valorisation, nous réhaussons notre objectif de cours à 188€ sur le titre (vs 182€ précédemment) et conservons notre recommandation à Achat. Cet objectif de cours fait ressortir un multiple EV/EBIT 2024-2025e, très raisonnable, de 8,0x sur nos estimations. Nous maintenons notre opinion très positive sur le dossier et considérons que LDC reste un des plus beaux « compounders » de la cote midcap française. La proposition d’un split (par deux) lors de la prochaine AG devrait par ailleurs permettre d’animer un peu le cours.