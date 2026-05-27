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LDC : Résultats annuels 2025-2026.
information fournie par Boursorama CP 27/05/2026 à 17:45

Communiqué de presse LDC

Résultats annuels 2025-2026

2025-2026 : plan à cinq ans atteint avec un an d’avance
Excellentes performances portées par la consommation de volaille, les acquisitions et les revalorisations tarifaires en France et à l’International

En 2026-2027 : bonnes perspectives mais vigilance accrue
Poursuite du soutien à la filière portant le total des revalorisations Amont à 150 millions d’€
Objectifs annuels : chiffre d’affaires supérieur à 7,7 milliards d’€ avec une marge opérationnelle courante supérieure à 5,5%

De nouvelles ambitions pour le plan stratégique 2030-2031
Cap des 10 milliards d’€ de chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant de 550 millions d’€

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LDC
112,8000 EUR Euronext Paris 0,00%

1 commentaire

  • 27 mai 19:34

    pouleto doré

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