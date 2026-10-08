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LDC : Poursuite d’une croissance vigoureuse
information fournie par EuroLand Corporate 08/10/2026 à 07:19

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Publication du chiffre d’affaires S1 2026/2027


LDC publie un CA S1 2026/2027 de 3 739,8 M€, en progression de +8,4%, dont +5,0% hors effets périmètre et change. L'effet périmètre de 110,0 M€ provient de Pierre Martinet (67,9 M€ sur 3 mois), de Green Label (34,3 M€ sur 2 mois) et des acquisitions de l'Amont (7,8 M€). Au T2, le CA atteint 1 883,4 M€ (+6,6%, dont +4,2% en organique) avec des volumes en hausse de +1,5% à périmètre identique. Le Groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels (CA > 7,7 Md€, MOC > 5,5%).


Recommandation


Nous confirmons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 150,00 €, soit un potentiel de 46% sur le cours du 07/10/2026. L'EV/EBIT 2026/2027e induit par nos estimations ressort à 7,4x au cours actuel, un multiple plutôt faible au regard de la qualité des fondamentaux de la société. La baisse du titre de près de -18% depuis juillet offre un point d’entrée, ou de renforcement, attractif.

Valeurs associées

LDC
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Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2026 à 07:19:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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