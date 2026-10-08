LDC : Poursuite d’une croissance vigoureuse

Publication du chiffre d’affaires S1 2026/2027
LDC publie un CA S1 2026/2027 de 3 739,8 M€, en progression de +8,4%, dont +5,0% hors effets périmètre et change. L'effet périmètre de 110,0 M€ provient de Pierre Martinet (67,9 M€ sur 3 mois), de Green Label (34,3 M€ sur 2 mois) et des acquisitions de l'Amont (7,8 M€). Au T2, le CA atteint 1 883,4 M€ (+6,6%, dont +4,2% en organique) avec des volumes en hausse de +1,5% à périmètre identique. Le Groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels (CA > 7,7 Md€, MOC > 5,5%).
Recommandation
Nous confirmons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 150,00 €, soit un potentiel de 46% sur le cours du 07/10/2026. L'EV/EBIT 2026/2027e induit par nos estimations ressort à 7,4x au cours actuel, un multiple plutôt faible au regard de la qualité des fondamentaux de la société. La baisse du titre de près de -18% depuis juillet offre un point d’entrée, ou de renforcement, attractif.
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