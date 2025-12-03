LDC : Nouvelle acquisition en Grande Bretagne

La moisson continue
LDC a annoncé hier matin avoir formé un partenariat stratégique avec la famille Buchanan par l’achat d’une participation majoritaire dans Green Label Holdings, société leader dans la production et la fourniture de canards et d’autres spécialités de volailles en Grande Bretagne.
Selon les données publiques disponibles sur la société, Green Label a réalisé environ £188m de revenus en 2025 (dont la majeure partie en GMS), soit c3% du CA groupe 2025e au spot, pour un résultat opérationnel de £21,8m et un résultat net de £15,8m, soit une marge opérationnelle de 11,6% et une marge nette de 8,4%.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre ainsi que notre objectif de cours de 106€ sur le titre.
