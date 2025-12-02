 Aller au contenu principal
LDC : Entrée en partenariat avec la famille BUCHANAN au Royaume-Uni par le biais d'un achat d'actions.
information fournie par Boursorama CP 02/12/2025 à 08:00

Communiqué de presse LDC

Entrée en partenariat avec la famille BUCHANAN au Royaume-Uni par le biais d'un achat d'actions.

Le groupe LDC est heureux d'annoncer qu'il a formé un partenariat stratégique avec la famille BUCHANAN par l'achat d'une participation majoritaire dans Green Label Holdings Ltd (« Green Label » ou « la Société »).

Green Label possède une longue histoire au Royaume-Uni en tant que producteur et fournisseur réputé de canards et d'autres spécialités de volailles grâce à un large portefeuille de produits crus et transformés sous la marque Gressingham.

Valeurs associées

SOCIETE LDC
85,1000 EUR Euronext Paris +0,24%

