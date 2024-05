Communiqué de presse LDC



Entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition potentielle de 100% du capital du Groupe Pierre MARTINET.



LDC annonce l’entrée en négociation exclusive avec le Groupe Pierre MARTINET, « Le Traiteur Intraitable » pour l’acquisition de 100% du capital. Le Groupe Pierre MARTINET est une entreprise française, familiale et indépendante créée en 1968 et toujours dirigée par son fondateur Pierre MARTINET.



Le Groupe Pierre MARTINET est l’un des leaders du marché des salades traiteur, le N°1 du taboulé et n’a cessé d’innover avec notamment le lancement en 2017 de sa gamme « Végétal ». Pierre MARTINET, garant de la qualité et de l’excellence de ses produits, grâce à son savoir-faire, est connu par 3 Français sur 4 et a su consolider sa notoriété depuis sa première communication TV de 1994 à aujourd’hui.