Communiqué de presse LDC



Entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition du Groupe Routhiau



LDC annonce l’entrée en négociation exclusive avec le Groupe Routhiau, groupe familial français fondé il y a près de 50 ans. Le Groupe emploie 360 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 72 M€ associé à un EBITDA de 5,5 M€.



Le Groupe Routhiau développe une gamme étendue de produits allant du Carpaccio de bœuf, une de ses spécialités, à la charcuterie de volaille (émincés de poulet et confits de découpes de volailles, volailles farcies) au traiteur frais et surgelé (y compris desserts) ainsi que des produits asiatiques