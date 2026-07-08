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LDC : Démarrage en trombe
information fournie par EuroLand Corporate 08/07/2026 à 09:50

Publication du chiffre d’affaires T1 2026/2027


LDC démarre son exercice sur les chapeaux de roue avec un CA T1 2026/2027 (mars à mai 2026) de 1 856,4 M€, en hausse de +10,3%, dont +6,0% en organique, un niveau légèrement supérieur à nos attentes. Les volumes progressent de +12,8% (+4,4% à périmètre constant), le mix s'apprécie, et le Groupe Pierre Martinet (consolidé depuis le 1er juin 2025) apporte sa pleine contribution. Les objectifs annuels sont confirmés (CA > 7,7 Md€, MOC > 5,5%). À noter : à l'occasion de son plan stratégique 2030/2031, le management a fait évoluer sa communication en isolant désormais le pôle Amont, jusqu'ici logé dans la Volaille France.


Recommandation


Après mise à jour de nos hypothèses de valorisation, nous relevons notre OC sur le titre, désormais de 150,00 € (vs 134,00 € précédemment) et confirmons notre recommandation à Achat. L’EV/EBIT 2026/2027e induit à notre valorisation ressort à 11,2x. Pour repère, l’un des acteurs majeurs du secteur en Europe, Scandi Standard, se traite actuellement 16x, pour une croissance FY1 attendue low single digit et une marge d’EBIT <5%.

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LDC
119,0000 EUR Euronext Paris -4,49%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 08/07/2026 à 09:50:26.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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1 commentaire

  • 11:54

    Loué soit le seigneur

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