LDC : Démarrage en trombe

Publication du chiffre d’affaires T1 2026/2027
LDC démarre son exercice sur les chapeaux de roue avec un CA T1 2026/2027 (mars à mai 2026) de 1 856,4 M€, en hausse de +10,3%, dont +6,0% en organique, un niveau légèrement supérieur à nos attentes. Les volumes progressent de +12,8% (+4,4% à périmètre constant), le mix s'apprécie, et le Groupe Pierre Martinet (consolidé depuis le 1er juin 2025) apporte sa pleine contribution. Les objectifs annuels sont confirmés (CA > 7,7 Md€, MOC > 5,5%). À noter : à l'occasion de son plan stratégique 2030/2031, le management a fait évoluer sa communication en isolant désormais le pôle Amont, jusqu'ici logé dans la Volaille France.
Recommandation
Après mise à jour de nos hypothèses de valorisation, nous relevons notre OC sur le titre, désormais de 150,00 € (vs 134,00 € précédemment) et confirmons notre recommandation à Achat. L’EV/EBIT 2026/2027e induit à notre valorisation ressort à 11,2x. Pour repère, l’un des acteurs majeurs du secteur en Europe, Scandi Standard, se traite actuellement 16x, pour une croissance FY1 attendue low single digit et une marge d’EBIT <5%.
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