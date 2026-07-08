Wall Street ouvre en baisse avec la reprise des hostilités entre USA et Iran

Un homme marche sur Wall Street, devant la Bourse de New York (NYSE), à New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en baisse mercredi en réaction à la reprise des hostilités au Moyen-Orient et ​l'annonce par le président américain Donald Trump de la fin du cessez-le-feu avec l'Iran.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 549,64 points, soit 1,04%, à 52.375,51 points et le Standard & ​Poor's 500, plus large, recule de 43,71 points, soit 0,58%, à 7.460,14 points.

Le Nasdaq Composite cède 102,72 points, soit ​0,40%, à 25.715,97 points, tombant à un creux de ⁠quatre semaines.

S'exprimant au sommet de l'Otan en Turquie, Donald Trump a déclaré que le ‌protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran était "terminé".

Cette déclaration est intervenue après que l'armée américaine a mené de nouvelles frappes ​en Iran, tandis que Washington ‌a révoqué l'autorisation provisoire accordée à l'Iran pour vendre son pétrole.

Les ⁠Gardiens de la révolution iraniens, de leur côté, ont déclaré avoir pris pour cibles des sites militaires américains à Bahreïn et au Koweït.

Le Fonds monétaire international (FMI) a par ailleurs de ⁠nouveau abaissé mercredi sa ‌prévision de croissance mondiale pour cette année, à 3,0%, mettant en garde ⁠contre les risques persistants liés à la guerre au Moyen-Orient.

Le nouveau contexte géopolitique provoque ‌un bond de plus de 5% des cours du pétrole, une amplification de ⁠la volatilité, des tensions sur le marché obligataire et une aversion ⁠généralisée au risque.

Dans le ‌sillage de la remontée des cours du pétrole, Chevron progresse de plus de 1%, tandis ​que ConocoPhillips, APA Corp et Devon Energy ‌avancent de 1,5% à 2%.

Le secteur du transport en revanche recule, notamment United Airlines (-3,16%), Southwest Airlines (-1,05%) et Delta Air ​Lines (-2,58%). Les croisiéristes comme Carnival (-2,79%), Royal Caribbean (0,87%) et Norwegian Cruise Line (-1,64%) sont également délaissés.

Pour le reste de la séance, les investisseurs devraient s'intéresser à 18h00 GMT au compte-rendu ⁠de la réunion de politique monétaire de juin de la Réserve fédérale américaine (Fed), afin d'y déceler des indices sur la manière dont les responsables évaluent les risques sur l'inflation et la croissance économique.

Les marchés anticipent actuellement au moins une hausse des taux directeurs d'ici la fin de l'année, selon le baromètre FedWatch de CME Group.

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(Rédigé par Claude Chendjou)