Communiqué de presse LDC
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026-2027
Chiffre d’affaires du 1er semestre : 3 739,8 M€, en progression de +8,4 %
(+7,5 % en volumes)
Chiffre d’affaires du 2e trimestre : 1 883,4 M€ en progression de 6,6 %
(+2,7 % en volumes)
Confirmation des objectifs 2026-2027
Sur le 1er semestre de l’exercice 2026-2027, la progression des ventes en valeur s’élève à 8,4 % par rapport au 1er semestre 2025-2026 faisant ressortir un chiffre d’affaires de 3 739,8 M€. Les volumes commercialisés sont en hausse de 7,5 % à période comparable.
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer