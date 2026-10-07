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LDC : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026-2027.
information fournie par Boursorama CP 07/10/2026 à 18:05

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Communiqué de presse LDC

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026-2027

Chiffre d’affaires du 1er semestre : 3 739,8 M€, en progression de +8,4 %
(+7,5 % en volumes)

Chiffre d’affaires du 2e trimestre : 1 883,4 M€ en progression de 6,6 %
(+2,7 % en volumes)

Confirmation des objectifs 2026-2027

Sur le 1er semestre de l’exercice 2026-2027, la progression des ventes en valeur s’élève à 8,4 % par rapport au 1er semestre 2025-2026 faisant ressortir un chiffre d’affaires de 3 739,8 M€. Les volumes commercialisés sont en hausse de 7,5 % à période comparable.

Valeurs associées

LDC
103,0000 EUR Euronext Paris 0,00%

2 commentaires

  • 18:15

    Bonsoir, c’est très bien. Bons résultats pour la suite. Bonne soirée.

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