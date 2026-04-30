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LDC : Augmentation de capital réservée aux salariés.
information fournie par Boursorama CP 30/04/2026 à 08:00

Communiqué de presse LDC


Augmentation de capital réservée aux salariés.


Le Groupe LDC annonce la mise en œuvre d’une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au Plan d’Épargne de Groupe, décidée par son Directoire lors de sa réunion du 29 avril 2026, dans le cadre de la délégation de compétence donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 21 août 2025.


Cette opération vise à renforcer le lien entre le Groupe LDC et ses salariés en les associant plus étroitement aux performances et au développement à long terme du Groupe LDC.

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