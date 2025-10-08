LCNB Corp. augmente après la nomination d'Andrew Wallace au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions du holding financier LCNB Corp

LCNB.O ont augmenté de 2,06 % à 14,82 $

** La société promeut Andrew Wallace, un initié de , au poste de directeur financier

** Wallace a rejoint LCNB en juin 2022 en tant que vice-président de la comptabilité et des finances

** Wallace remplace Robert Haines, qui a été promu au poste de président de la LCNB

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté de 2,41 %, y compris les mouvements des séances