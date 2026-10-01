LCB (MLLCB) - Résultats S1 / Les charges sont tenues - Achat vs Neutre- Obj. 2,33 € - Pot. +37%

Secteur : Promoteur Immobilier
Marché : Euronext Access+
Capitalisation : 7,29 M€
Cours : 1,70 €
Opinion : Achat vs Neutre
Objectif de cours : 2,33 €
Potentiel : +37%
Secteur : Promoteur Immobilier
Marché : Euronext Access+
Capitalisation : 7,29 M€
Cours : 1,70 €
Opinion : Achat vs Neutre
Objectif de cours : 2,33 €
Potentiel : +37%
|1,4200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 01/10/2026 à 10:40:15.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
Les trois hommes accusés d'être responsables de l'incendie ayant fait huit morts en février 2022 dans les Pyrénées-Orientales ont été interrogés pour la première fois vendredi, au deuxième jour de leur procès devant la cour d'assises. "Je suis désolé pour toutes ... Lire la suite
Les dirigeants du G7 ont convenu vendredi de libérer jusqu'à 100 millions de barils de gazole et pétrole brut dans les quatre mois, et de ne pas interdire les exportations entre pays membres comme menaçaient de le faire les États-Unis, pour tenter de réduire la ... Lire la suite
Cette semaine la contestation lycéenne a pris une ampleur nationale. Et cette colère arrive au pire moment pour le gouvernement puisqu’il vient de présenter son projet de budget pour 2027. Jusqu’où ira la crise ? On en parle avec Virginie Martin, politologue et ... Lire la suite
Après deux succès en deux matches à l'extérieur, les retrouvailles de Zinédine Zidane avec le Stade de France n'ont pas été une franche réussite, les Bleus étant tenus en échec par l'Italie (1-1) au terme d'une prestation assez fade, vendredi en Ligue des nations. ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|102,61
|-0,38%
|7 897,19
|+0,79%
|4 137,55
|0,00%
|74,46
|-0,07%
|1,12532
|0,00%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer