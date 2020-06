LBPAM obtient le label ISR pour 28 fonds supplémentaires

(NEWSManagers.com) - La Banque Postale Asset Management (LBPAM) a obtenu le label ISR français pour 28 fonds de plus. Au total, 68 de ses fonds détiennent désormais cette distinction. La société de gestion s' est engagée à labelliser 100% de sa gamme de fonds ouverts d' ici fin 2020. La nouvelle vague de labellisation permet d' atteindre 67 % de l' objectif de bascule des fonds ouverts, selon un communiqué. LBPAM a aussi obtenu le label Greenfin pour deux fonds.

A fin avril 2020, 63 % des encours de LBPAM sont en investissements responsables, soit 137 milliards d' euros.

LBPAM annonce par ailleurs avoir rejoint de nouvelles initiatives pour soutenir la transition énergétique et les droits humains. La société a adhéré à l' initiative Climate Action 100+ et à l'initiative lancée par Domini Impact et l' Interfaith Center for Corporate Responsability (ICCR).

Liste des fonds ayant obtenu le label ISR :

Federis ISR Actions Amérique ; LBPAM ISR 12-18 Mois ; LBPAM ISR Actions Amérique ; LBPAM ISR Actions Croissance Euro ; LBPAM ISR Actions Euro Focus Emergents ; LBPAM ISR Actions Euro Min Vol ; LBPAM ISR Actions Horizon ; LBPAM ISR Actions Value Euro ; LBPAM ISR Convertibles Europe ; LBPAM ISR Convertibles Opportunités ; LBPAM ISR Dettes Financières Flexible ; LBPAM ISR Green Bonds Flexible ; LBPAM ISR Obli 1 An ; LBPAM ISR Obli 2 Ans ; LBPAM ISR Obli Credit ; LBPAM ISR Obli Crossover ; LBPAM ISR Obli Crossover 2020 ; LBPAM ISR Obli Long Terme ; LBPAM ISR Obli Moyen Terme ; LBPAM ISR Obli Revenus ; LBPAM ISR Total Return Credit