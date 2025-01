LBP AM : une surexposition de l'Europe pourrait être justifiée dans les prochains mois

(AOF) - "Aujourd'hui, l'économie mondiale continue son expansion à un rythme correct mais avec de fortes disparités géographiques. Les États-Unis conservent leur exceptionnalisme, avec une croissance solide, ce qui devrait perdurer à court terme avant de s'estomper au cours de l'année 2025. En revanche, la croissance de la zone euro reste fragile et devrait se reprendre seulement graduellement plus tard dans l'année", estiment Sebastien Paris Horvitz et Xavier Chapard respectivement directeur de la recherche et stratégiste chez La Banque Postale AM.

En Chine, un sursaut limité s'est matérialisé au tournant de l'année grâce à des mesures de relance, mais qui restent timides et temporaires.

"Sur les derniers mois, l'inflation a en général continué à décélérer, mais cette dynamique est moins marquée, notamment aux États-Unis où l'inflation cœur reste bien au-dessus de la cible. En zone euro, nous nous attendons à une poursuite de cette désinflation, après encore quelques mois encore affectés par des effets de base négatifs sur les prix de l'énergie, font savoir les deux analystes.

La Fed, après avoir déjà baissé de 100 points de base ses taux directeurs, devrait marquer une pause dans les prochains mois en attendant une reprise de la désinflation avant d'envisager de nouvelles baisses de taux plus tard dans l'année. Les taux directeurs devraient atterrir en 2025 un peu plus haut que ce que LBP AM envisageait précédemment (un peu en dessous de 4%).

En revanche, la BCE devrait poursuivre ses baisses lors des prochaines réunions et ramener son taux vers 2% d'ici le milieu de l'année.

"Le relâchement des politiques monétaires et le maintien d'une croissance correcte devraient être porteurs pour la prise de risque. Néanmoins, nous considérons que beaucoup de bonnes nouvelles ont déjà été intégrées dans les prix à la fin de l'année dernière et que de nombreuses incertitudes planent encore à court terme (les débuts de la nouvelle administration Trump, les incertitudes sur les politiques budgétaires en Europe, l'ajustement du discours de la Fed…)", souligne ensuite l'asset manager.

Ceci appelle à une bonne diversification dans les portefeuilles et à une certaine prudence en début d'année, tout en restant constructifs sur les perspectives des marchés à moyen terme.

"Nous pensons que la hausse récente des taux rend à nouveau les obligations souveraines attractives, même si les maturités longues pourraient encore souffrir des émissions de dette massive des États dans les prochaines semaines. Nous restons exposés aux obligations d'entreprises européennes mais réduisons un peu les risques de façon tactique".

"Sur les actions, nous maintenons une préférence pour les actions américaines à très court terme, vu la solidité de la croissance et les politiques pro-business annoncées par D. Trump. En même temps, vu les valorisations, nous pensons qu'avoir une exposition neutre sur l'Europe a du sens et qu'une surexposition pourrait être justifiée dans les prochains mois", indiquent Sebastien Paris Horvitz et Xavier Chapard.