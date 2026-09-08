LBP AM renforce son activité performance absolue

(Zonebourse.com) - LBP AM annonce l'arrivée de Grégoire Docq en qualité de gérant absolute return crédit et de Gilles Seurat en tant que gérant absolute return taux. Ces deux professionnels reconnus viennent renforcer l'expertise de l'asset manager sur les stratégies absolute return et contribueront tant à la gestion des solutions déjà déployées avec succès qu'au développement de nouvelles stratégies sur les marchés de taux et de crédit.

Composé de 6 gérants et 10 analystes et stratégistes, le pôle absolute return gère aujourd'hui plus de 2,5 milliards d'euros d'encours. Il constitue l'un des piliers de l'expertise fixed income à valeur ajoutée de LBP AM, qui représente 12 MdsEUR d'encours sous gestion. Dirigée par Brice Perin, cette expertise met en oeuvre une gestion collégiale, au sein d'un écosystème étoffé de compétences et disposant d'un large éventail d'outils propriétaires.

Dans un contexte marqué par la recherche accrue de diversification, l'accélération du développement de cette expertise figure parmi les priorités stratégiques du groupe LBP AM.

Grégoire Docq apporte une expertise des marchés obligataires de près de 20 ans, principalement acquise chez Murex, Natixis Asset Management, ainsi que chez Allianz Global Investors, où, de 2016 à 2026, il fut gérant credit total return et gérant credit européen high yield. Spécialiste de l'analyse quantitative, il a également forgé une solide expertise de l'analyse des émetteurs et de la construction de portefeuilles. Grégoire dispose de plus d'une robuste expérience d'exécution sur le marché des obligations high yield et CDS (Credit Default Swap). Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de CentraleSupélec, d'un Master of Science de l'University College London et de la certification CFA (Chartered Financial Analyst) in ESG Investing.

Gilles Seurat bénéficie d'une expérience de 20 années sur le segment du fixed income. Précédemment responsable de la gestion fixed income total return chez Montpensier Arbevel, il débute son parcours en 2006 chez La Française des Placements en multigestion alternative, avant d'être nommé gérant total return cross asset (2011) puis gérant total return fixed income (2017). Il est diplômé de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne avec une spécialisation en actuariat de l'Institut de Sciences Financières et d'Assurance.

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