LBP AM : Pierre-Emmanuel Giroux nommé directeur d’investissement

(AOF) - LBP AM European Private Markets, la plateforme dédiée aux marchés privés européens de LBP AM, a nommé Pierre-Emmanuel Giroux, en qualité de directeur d’Investissement. Avec ce recrutement, l'équipe d'investissement est maintenant composée de sept professionnels. Pierre-Emmanuel Giroux reporte à Bérénice Arbona, head of infrastructure debt chez LBP AM European Private Markets.

En élargissant son expertise au segment sub-IG, LBP AM European Private Markets qui a investi près de 3,5 milliards d'euros depuis 2012 et financé plus de 70 projets, se dote de nouvelles capacités d'origination, de structuration et de gestion d'opérations plus complexes, complémentaires de son savoir-faire existant.

Cette nouvelle compétence permettra de proposer des solutions de financement sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques des emprunteurs et aux attentes des investisseurs à la recherche de rendements attractifs dans un environnement en mutation.

Pierre-Emmanuel Giroux bénéficie de plus de 16 ans d'expérience en dette infrastructure, particulièrement sur le segment sub-IG. Il possède également une expertise approfondie des secteurs des énergies renouvelables, véhicules électriques, transports, infrastructures digitales et sociales en Europe.

De juillet 2022 à décembre 2025, il a occupé le poste de directeur d'Investissement au sein de Rivage Investment, société de gestion spécialisée en dette infrastructure de près de 8 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Il se consacre également à l'origination, la structuration et l'exécution d'investissements des dettes infrastructure à haut rendement dans les secteurs des énergies renouvelables, de la transition énergétique et digitale.