Cela dit, l'emploi reste positif et le taux de chômage reflue légèrement en août de 4,3% à 4,2%. Aussi, les revenus salariaux augmentent nettement en août grâce à la hausse des salaires moyens et des heures travaillées. "Au total, cela ne suggère pas, en l'état, qu'un retournement cyclique décisif vers une récession soit enclenché", explique Xavier Chapard.

Aux Etats-Unis, l'emploi continue de ralentir nettement en tendance, avec 142 000 créations d'emplois en août après seulement 89 000 créations en juillet. Et la hausse du taux de chômage sur les derniers mois est suffisamment importante pour indiquer un risque de récession significatif selon la règle de Sahm.

(AOF) - "Les rapports emplois du mois d’août, tant attendus par les marchés, n’ont pas donné de réponse définitive sur l’ampleur du ralentissement du marché du travail américain. Cela laisse ouverte la question de savoir si la Fed va commencer à réduire ses taux la semaine prochaine avec une baisse classique de 25 points de base, ou une baisse plus agressive de 50 points de base", note Xavier Chapard, stratégiste chez La Banque Postale AM.

LBP AM : "nous anticipons une baisse de 25 points des taux de la Fed d'ici la fin de l'année"

