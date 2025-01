LBP AM : "la progression des salaires devrait entamer une décélération marquée en 2025"

(AOF) - En zone euro, les estimations de l'inflation pour le mois de décembre ont été publiées. Celle-ci a accéléré comme prévu à 2,4% en glissement annuel, contre 2,2% le mois précédent. L'essentiel de cette accélération est dû aux prix de l'énergie. L'inflation cœur, de son côté, est restée stable à 2,7%. "Cette accélération vient conforter la BCE dans le ton de prudence qu'elle a adopté. Mais au regard des chiffres, nous pensons toujours que la dynamique de décélération de l'inflation reste relativement intacte", souligne Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche.

"Afin d'être totalement rassurés sur la dynamique de désinflation, l'élément essentiel pour les mois à venir serait une décrue de l'inflation dans les services. A ce stade, celle-ci stagne et on ne voit pas s'installer une vraie dynamique de décélération depuis 1 an", poursuit-il.

Une décrue dans les prix des services tient en partie à la décrue des salaires. Après les forts effets d'indexation en 2024, nous pensons, comme le montrent d'ailleurs les estimations de la BCE, que la progression des salaires devrait entamer une décélération marquée en 2025. D'autant que la croissance reste faible dans la région.

"Cette décrue devrait se traduire, d'après nous, par une convergence de l'inflation vers 2% pendant l'année. Cela permettrait donc la poursuite de l'assouplissement monétaire", explique Sebastian Paris Horvitz.