Il est certain que les décisions à venir seront complexes au sein du conseil des gouverneurs de la BCE car la décélération de l'inflation, bien qu'en bonne route, pourrait ne pas être linéaire. On pourrait donc être confronté à des à-coups. En particulier, la décrue dans l'évolution des salaires sera l'une des jauges qu'utilisera la BCE, même si l'évolution de la demande sera déterminante dans le processus de désinflation.

"En fait, il nous semble que la BCE devra plutôt avancer l'agenda de ses baisses de taux, plutôt que maintenir un trop grand gradualisme. L'économie européenne semble avoir fortement besoin d'un assouplissement des conditions monétaires afin de détendre les conditions de crédit et soutenir la croissance", ajoute t-il.

En effet, la baisse de l'inflation en France et en Espagne en septembre (qui passe en dessous de 2% en glissement annuel) a été bien plus forte que ce qui était anticipé par le simple effet du recul des prix de l'énergie.

(AOF) - "Après des statistiques médiocres sur la croissance en zone euro pour le mois de septembre, les premiers chiffres d’inflation dans la zone pointent vers une accélération à la baisse des pressions inflationnistes. Ceci nous pousse à considérer qu’une baisse des taux directeurs dès octobre parait aujourd’hui très probable", fait savoir Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche au sein de La Banque Postale AM.

LBP AM : la probabilité d'une baisse des taux de la BCE en octobre est très élevée

