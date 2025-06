LBP AM European Private Markets renforce ses équipes d'investissement

(AOF) - LBP AM European Private Markets recrute Sophie Vergez au poste de co-directrice fonds de fonds au sein du pôle Capital Solutions, qui conçoit, structure et gère des solutions d’investissement sur mesure. Sophie Vergez compte plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie financière et plus particulièrement dans la sélection de fonds en actifs privés.

Elle débute sa carrière en 2003 au sein de l'équipe financements structurés du Crédit Agricole CIB avant de rejoindre Deloitte en 2004, en tant qu'Auditeur Senior dédié aux institutions financières.

En 2008, Sophie Vergez rejoint l'équipe de multigestion en actifs réels et privés d'Amundi Private Equity Funds, où elle exerce durant près de 16 ans et réalise plus d'une centaine d'investissements en fonds de private equity, d'infrastructure et de dette, en Europe et aux Etats-Unis.

En 2018, Sophie Vergez est nommée Principal et Membre du Comité d'investissement d'Amundi Private Equity Funds.

Depuis mars 2024, elle était Directeur d'investissement chez Omada IM, société de gestion spécialisée en private equity.