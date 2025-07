Nike: à un plus haut de presque cinq mois, JPMorgan en soutien information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 16:59









(Zonebourse.com) - Nike gagne près de 4% lundi à la Bourse de New York, aidé par JPMorgan qui a relevé son conseil sur la valeur en jugeant que la marque américaine avait désormais entamé un solide cycle de redressement.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture de Wall Street, l'action progresse de 3,8%, atteignant un plus haut depuis début mars et affichant la meilleure performance de l'indice Dow Jones qui progresse pour sa part de 0,1%.



Les analystes de JPMorgan ont porté leur recommandation sur l'action de 'neutre' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 64 à 93 dollars, citant cinq raisons prouvant selon eux que Nike a amorcé une véritable reprise susceptible de durer plusieurs années et de conduire à une hausse de son bénéfice par action (BPA) de 15% à 20% par an jusqu'en 2030.



Parmi les facteurs mentionnés par le bureau d'études, figurent la réduction des stocks orchestrée par l'équipementier sportif, la reprise des commandes émanant des revendeurs, un effet de base qui s'annonce positif en 2026, le lancement de nouveaux produits en vue de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord et l'amélioration des marges du groupe.



Les analystes s'attendent à ce que Nike retrouve ainsi une marge opérationnelle de 10% d'ici à 2028, contre 5,3 % aujourd'hui, voire de 12%-13% après 2028, comme avant la pandémie, grâce à une meilleure gestion de ses ventes, de ses produits, de ses canaux de distribution et de ses zones géographiques.





Valeurs associées NIKE -B- 79,230 USD NYSE +3,84%