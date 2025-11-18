 Aller au contenu principal
LBP AM European Private Markets renforce ses équipes
information fournie par AOF 18/11/2025 à 11:36

(AOF) - LBP AM European Private Markets (EPM) a annoncé le recrutement de Gaëlle Allet au poste de Product Specialist. Elle sera rattachée à Peter Arnold, directeur de la plateforme EPM, ainsi qu'à Mathilde Sauvé, directrice développement et produits. Avant de rejoindre EPM, Gaëlle Allet était director-senior product specialist au sein de la plateforme Private Markets d'Allianz Global Investors. Elle est diplômée de l'Université Paris-Dauphine en ingénierie économique et financière, et détentrice des certifications CFA et CAIA.

"Forte de plus de dix ans d'expérience dans les marchés privés et d'un parcours international, Gaëlle va amplifier notre dynamique en renforçant notre plateforme intégrée et notre exécution commerciale pour répondre aux attentes d'investisseurs toujours plus exigeants" a déclaré Mathilde Sauvé, Directrice Développement et Produits.

