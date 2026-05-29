LBP AM et La Financière de l'Échiquier fusionnent sous la bannière LFDE IM

(Zonebourse.com) - La Banque Postale présente le projet de fusion de ses deux sociétés de gestion d'actifs, LBP AM et sa filiale à 100%, La Financière de l'Échiquier, acteur historique de la gestion de conviction actions, pour former LFDE IM, une maison européenne de référence en gestion active, finance durable et solutions innovantes.

A l'issue de ce projet, LFDE IM restera détenue à 75% par La Banque Postale et 25% par Aegon AM, et offrira une large gamme d'expertises et de compétences au sein d'une plateforme multi-spécialiste.

Dans un marché en transformation rapide, ce projet de fusion a pour ambition d'accélérer la trajectoire de développement et de conquête de clients externes, déjà engagée avec succès principalement en France auprès des clientèles institutionnelles, wholesale et de conseillers en gestion de patrimoine, en s'appuyant pour cela sur trois principaux relais de croissance : actifs privés, fixed income à valeur ajoutée et expansion internationale.

Un acteur d'envergure européenne multi-expertises

Les succès de l'adossement à LBP AM en 2023 et de l'intégration de Tocqueville Finance en 2024 auront permis à La Financière de l'Échiquier de devenir un acteur de référence de la gestion actions de conviction en Europe, avec près de 26 milliards d'euros sous gestion à fin avril 2026.

De son côté, LBP AM a poursuivi sa dynamique de croissance en France et en Europe sur ses expertises cotées (taux et crédit à valeur ajoutée, gestions quantitatives, solutions patrimoniales et multi-actifs) et non cotées (European Private Markets).

Aujourd'hui, la fusion envisagée de La Financière de l'Échiquier et de LBP AM fera de LFDE IM un acteur multi-spécialiste de la gestion active fort de plus de 72 MdsEUR d'encours et de 370 collaborateurs dont 130 professionnels de l'investissement, à fin avril 2026, d'ores et déjà distribué dans 12 pays.

Une ambition renforcée

Après avoir accompagné depuis de nombreuses années les clientèles institutionnelles, wholesale et de conseillers en gestion de patrimoine, le nouvel ensemble a l'ambition d'accélérer son développement à l'international.

LFDE IM offrira à ses clients une gamme étendue de produits et de solutions dédiées, alliant performances financières et extra-financières, et capitalisant sur les expertises historiques des deux maisons en actifs cotés ainsi que sur plus de 13 ans d'expérience dans les marchés privés européens. LFDE IM sera également en mesure d'étendre son offre de solutions patrimoniales, notamment au travers de son métier historique, Echiquier Gestion Privée.

En s'appuyant sur la marque "LFDE", reconnue notamment pour sa culture entrepreneuriale centrée sur le client et le service, et à la faveur d'une organisation articulée autour de l'agilité et de l'innovation produits et technologique, La Banque Postale entend renforcer la visibilité de son pôle de gestion d'actifs et les moyens d'accélérer son développement, notamment sur trois axes prioritaires : actifs privés, fixed income à valeur ajoutée, et développement international.

Ce projet de fusion et de changement de dénomination de LBP AM est soumis à l'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées, aux décisions d'autorisations des organes sociaux, ainsi qu'aux autorisations réglementaires et administratives nécessaires. Sa réalisation interviendra d'ici fin 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations requises.

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