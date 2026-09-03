LBP AM EPM renforce ses équipes

(Zonebourse.com) - Afin de soutenir ses ambitions de croissance en France et à l'international, LBP AM European Private Markets (EPM), plateforme dédiée aux actifs non cotés, renforce ses expertises. Le groupe annonce l'arrivée de Phuong Anh Nguyen comme Investment manager au sein de l'équipe Dette Infrastructure et d'Adrien de La Grange en tant que responsable des relations investisseurs. Forte de près de 15 ans d'expérience sur les marchés privés européens, EPM s'appuie aujourd'hui sur une équipe de 50 professionnels.

Phuong Anh Nguyen intègre le pôle dette Infrastructure d'EPM, dirigé par Bérénice Arbona. Son expérience en structuration et financement complexes contribuera à soutenir les capacités d'origination et d'exécution du pôle qui, depuis 2012, a investi 3,7 milliards d'euros et financé plus de 80 projets.

Investment manager en dette d'infrastructure chez BNP Paribas Asset Management depuis 2022, Phuong Anh Nguyen a participé à la structuration de financements majeurs dans les secteurs de l'énergie, des transports, télécommunications et des services publics. Diplômée de l'EDHEC Business School, elle a auparavant exercé chez TotalEnergies Renewables et PwC notamment.

Par ailleurs, la nomination d'Adrien de La Grange s'inscrit dans le cadre de la stratégie de EPM visant à accroître sa présence auprès des investisseurs institutionnels en France et en Europe. Grâce à son solide réseau européen, il contribuera aux ambitions de croissance du groupe sur ces marchés stratégiques. Il reporte à Mathilde Sauvé, directrice du développement et produits de LBP AM.

Professionnel chevronné, spécialiste de la dette privée, des infrastructures, de l'immobilier et du private equity, Adrien de La Grange bénéficie de 18 ans d'expérience internationale de la gestion d'actifs et de la gestion de comptes stratégiques. Il a réalisé l'essentiel de son parcours chez BlackRock (2007-2023) où il a notamment piloté le développement de la clientèle institutionnelle et assurantielle en France, en Belgique et au Luxembourg. Depuis 2024, il dirigeait les ventes France, Belgique et Luxembourg de Clearwater Analytics. Adrien de La Grange est diplômé d'un Master en Management, spécialisation Finance, de la SKEMA Business School et d'un Master en Finance de l'University of Strathclyde.

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