 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LBP AM engrange 3,8 milliards de d'euros de collecte en 2025
information fournie par AOF 03/02/2026 à 10:37

(AOF) - Le groupe LBP AM a poursuivi sa dynamique de croissance en France et en Europe en enregistrant une collecte nette de 3,8 MdEUR en 2025, portée par ses expertises sur les actifs cotés et non cotés. Les actifs cotés ont concentré 2,9 MdEUR de souscriptions, soutenues notamment par les stratégies actions de conviction et les fonds obligataires de performance absolue.

Sur le non coté, la plateforme LBP AM European Private Markets a levé 0,9 MdEUR, notamment grâce aux closings finaux de fonds article 9 selon SFDR dédiés à la dette infrastructure et à la dette senior midcap.

Le véhicule LBPAM Private Opportunities, structuré sous forme d'ELTIF 2.0, a également attiré des investisseurs particuliers. Il a a enregistré 300 MEUR de collecte.

Le groupe a par ailleurs renforcé son engagement en faveur du climat avec le lancement d'un fonds obligataire daté dédié à la transition bas carbone, qui a déjà collecté 230 MEUR.

En 2026, LBP AM prévoit d'accélérer son développement européen et de lancer de nouvelles stratégies non cotées.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank