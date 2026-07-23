Lazard restructure son activité de conseil et enregistre une chute de 91 % de son bénéfice trimestriel

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* Le bénéfice du deuxième trimestre est inférieur aux prévisions des analystes

* L'action recule de 3,5 % en début de séance après la publication des résultats

* Le directeur général de Lazard s'intéresse au secteur du conseil en introduction en bourse aux États-Unis

* La gestion d'actifs porte le chiffre d'affaires au-delà des estimations

(Ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 4, mise à jour des cours de l'action au paragraphe 6) par Manya Saini et Tatiana Bautzer

Lazard LAZ.N a annoncé jeudi une chute de 91 % de son bénéfice au deuxième trimestre et a indiqué avoir supprimé plus de 80 postes de directeurs généraux dans le cadre de la restructuration de son activité de conseil financier, suite à des performances décevantes.

Ces suppressions représentent 40 % de l’effectif total de cette division, a précisé la banque, ajoutant qu’elle embaucherait des banquiers dans des secteurs à forte croissance offrant des opportunités de commissions lucratives, notamment la santé, l’industrie et les technologies de défense, afin de redynamiser l’activité.

Cette division a enregistré une baisse de 9 % de son chiffre d’affaires trimestriel, malgré une forte activité sur le marché des fusions-acquisitions.

« Ces suppressions créent une dynamique intéressante, à savoir une certaine perte de revenus qui leur est associée. Même si ces postes étaient moins productifs, ils généraient tout de même des revenus », a déclaré le directeur général Peter Orszag aux journalistes lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Il a ajouté que le chiffre d’affaires généré par les banquiers nouvellement embauchés et promus devrait augmenter progressivement d’ici 2027.

L'action de la banque a chuté d'environ 3,5 % en début de séance, la société n'ayant pas non plus répondu aux attentes de Wall Street en matière de bénéfices, un taux d'imposition plus élevé et une refonte de son activité de conseil financier ayant pesé sur les résultats.

Afin de renforcer ses activités et de tirer parti de l’essor actuel des introductions en bourse, Lazard a indiqué qu’elle prévoyait de développer une activité de conseil en introduction en bourse aux États-Unis , en se concentrant sur le conseil aux entreprises sans intervenir en tant que teneur de livre.

Le marché américain des introductions en bourse a connu un regain de vigueur en 2026, l’entrée en bourse spectaculaire de SpaceX ayant ouvert la voie à un large éventail d’entreprises souhaitant accéder aux marchés publics.

La résilience du marché boursier et le vif intérêt des investisseurs pour les nouvelles introductions en bourse ont également incité les entreprises à se lancer dans des opérations après des années de reports, les banquiers s’attendant à ce que l’activité en matière d’introductions en bourse reste soutenue dans les mois à venir.

« Nous disposons d’une activité de conseil en introduction en bourse très active en Europe, et nous avons récemment recruté aux États-Unis un collaborateur qui nous donne les moyens de mener à bien des missions similaires », a déclaré Orszag.

DES BÉNÉFICES INFÉRIEURS AUX ATTENTES

Lazard a affiché un bénéfice ajusté de 12 centimes par action au deuxième trimestre, bien en deçà des attentes de Wall Street qui s’élevaient à 35 centimes par action, selon les estimations compilées par LSEG.

« Les résultats de ce trimestre ont été affectés par un taux d’imposition élevé, qui n’est pas représentatif du taux pour l’ensemble de l’année », a déclaré la directrice financière Tracy Farr dans un communiqué.

Lazard a indiqué que la provision pour impôts sur les bénéfices s’élevait à 24 millions de dollars au deuxième trimestre.

Le résultat net a chuté à 5 millions de dollars, soit 3 cents par action, au cours du trimestre clos le 30 juin. À titre de comparaison, il s’élevait à 55 millions de dollars, soit 52 cents par action, un an plus tôt.

LA GESTION D'ACTIFS SE DISTINGUE

La gestion d’actifs a constitué le point fort d’un trimestre par ailleurs morose.

Les tensions géopolitiques, l’incertitude concernant les taux d’intérêt et les progrès rapides de l’intelligence artificielle ont entraîné des fluctuations du marché, stimulant le rééquilibrage des portefeuilles et soutenant les revenus liés aux commissions dans l’ensemble du secteur de la gestion d’actifs.

Lazard a déclaré avoir enregistré ses meilleures entrées nettes du premier semestre depuis près de 20 ans et atteint un niveau record d’actifs sous gestion déclarés.

Sur une base ajustée, le chiffre d’affaires de la gestion d’actifs a grimpé de 23 % pour atteindre 331 millions de dollars au deuxième trimestre, entraînant une hausse de 2 % du chiffre d’affaires total ajusté à 786 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur environ 757,5 millions de dollars.

Lazard a clôturé le trimestre avec 285 milliards de dollars d’actifs sous gestion, contre 248 milliards un an plus tôt.