Lazard Frères Gestion nomme une directrice adjointe des investissements de la gestion privée

(AOF) - Lazard Frères Gestion a annoncé l’arrivée de Claire Gautron en qualité de gestionnaire privée senior. Elle travaillera en étroite relation avec le directeur des investissements de la gestion privée, Frédéric Buzaré, dont elle sera l’adjointe. Le poste de directrice adjointe des investissements de la gestion privée est nouvellement créé. Claire Gautron intègre également le collège des associés-gérants de LFG.

Elle participera notamment à la définition des stratégies de la gestion privée et accompagnera au quotidien un certain nombre de clients dans leur stratégie d'investissement.

Claire Gautron était auparavant senior portfolio manager chez Rothschild Martin Maurel depuis 2015. À ce poste, elle était notamment membre des comités d'allocation tactique et stratégique et gérait des capitaux importants pour plusieurs dizaines de groupes familiaux. Elle participait également à la communication de la stratégie d'investissement auprès de la clientèle, était au contact des sociétés de gestion externes et supervisait l'équipe d'analystes buy side.