Lazard Frères Gestion : "L'économie mondiale n'est pas dans un cycle d'accroissement de l'endettement"

(Zonebourse.com) - La remontée récente des taux d'intérêt dans la plupart des économies pourrait, à première vue, refléter les inquiétudes des investisseurs vis-à-vis d'un endettement mondial croissant. Les données de la Banque des règlements internationaux (BRI) ne traduisent toutefois aucun dérapage. Elles couvrent l'endettement des administrations publiques, des entreprises et des ménages dans 44 pays*.

La BRI a publié en septembre ses données du 1er trimestre 2026. Depuis, les chiffres de l'Institute of International Finance (IIF) pour le 2e trimestre ne montrent aucune accélération. Dans les économies avancées, le ratio de dette totale rapporté au PIB se situe ainsi près de ses points les plus bas depuis la crise de 2008.

"Ce graphique (ci-dessus) appelle plusieurs observations. Tout d'abord, cette évolution reflète avant tout le dynamisme de la croissance nominale, qui améliore mécaniquement le dénominateur du ratio dette/PIB. Même si la croissance globale du crédit a augmenté, celle de l'économie a également accéléré. L'économie mondiale n'est donc pas, actuellement, dans un cycle d'accroissement de l'endettement semblable au début des années 2000", explique Lazard Frères Gestion.

La société de gestion d'actifs du groupe Lazard en France indique par ailleurs qu'une analyse détaillée montre des évolutions contrastées : "Sur la période récente, le secteur privé s'est plutôt désendetté dans la plupart des pays, tandis que l'endettement public a légèrement augmenté. La hausse actuelle des taux s'explique donc probablement davantage par la réévaluation des anticipations de politique monétaire dans un contexte de pressions inflationnistes que par les inquiétudes relatives à l'endettement global. Les études économiques confirment que l'augmentation des volumes d'émission exerce naturellement une pression haussière sur les taux, mais d'une ampleur très inférieure au mouvement observé récemment."

*Les 44 pays couverts par les bases de données de la Banque des règlements internationaux (BRI) regroupent les principales économies avancées et émergentes de la planète, représentant l'essentiel du PIB mondial.

Les économies avancées sont représentées par 28 pays :

- Amérique du Nord : Etats-Unis, Canada.

- Europe (zone euro) : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal.

- Europe (hors zone euro) : Danemark, Norvège, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchéquie, Hongrie, Pologne.

- Asie-Pacifique : Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Singapour, Israël.

Les économies émergentes sont représentées par 16 pays :

- Asie : Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande.

- Amérique latine : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique.

- Europe de l'Est / Moyen-Orient / Afrique : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Turquie, Emirats arabes unis, Russie.

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