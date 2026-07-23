Lazard a supprimé plus de 80 postes de directeur général, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lazard LAZ.N a supprimé plus de 80 postes de directeur général, soit environ 40 % de son effectif total, a déclaré le directeur général Peter Orszag aux journalistes lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats.
Il a ajouté que la banque d'investissement avait simultanément recruté et promu des banquiers, en se concentrant particulièrement sur les secteurs de la santé, des technologies et de la défense.
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