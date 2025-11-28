Laurent-Perrier voit sa rentabilité se replier au premier semestre
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 07:42
Il explique avoir continué d'investir sur le long-terme, notamment en soutien de ses marques et en matière de développement commercial, un investissement dans la valorisation des ventes 'contribuant à la force des marques à long terme'.
Dans un marché du champagne ayant observé une diminution de ses volumes expédiés de 1,5%, le chiffre d'affaires du groupe (ventes champagne) s'est accru de 3,5% à 133,3 MEUR, avec un effet volume de +2,6% et un effet prix-mix de +1,6%.
'Le contexte géopolitique ainsi que la situation économique dans un certain nombre de ses marchés-clés obligent à beaucoup de prudence quant aux perspectives sur les prochains mois', prévient cependant Laurent-Perrier.
Valeurs associées
|95,800 EUR
|Euronext Paris
|+3,46%
A lire aussi
-
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable vendredi à l'ouverture pour la deuxième séance consécutive, en attendant les données préliminaires sur l'inflation en France et en Allemagne, tandis que l'espoir croissant d'une ... Lire la suite
-
Plus d'un mois après avoir inopinément abaissé la note de la France, S&P Global Ratings pourrait à nouveau se prononcer vendredi soir sur la solvabilité du pays, confronté à de difficiles débats budgétaires à l'issue incertaine. L'agence de notation américaine ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * SMCP ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer