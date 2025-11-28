Laurent Perrier signe une performance semestrielle mitigée

(AOF) - Laurent Perrier a dévoilé un résultat net part du groupe de 23,1 millions d'euros au premier semestre 2025-2026, en retrait de 8,7%. Le résultat opérationnel, en recul de 5,7%, s'élève à 36,7 millions d'euros, faisant une marge opérationnelle de 27,5% contre 30,1 % un an plus tôt à la même période. Le chiffre d'affaires groupe en hausse de 1,5% atteint 134 millions d'euros. Les ventes Champagne s'élèvent à 133,3 millions d'euros, en croissance de 3,5%.

Le contexte géopolitique ainsi que la situation économique dans un certain nombre de ses marchés-clés obligent à beaucoup de prudence quant aux perspectives sur les prochains mois, précise la maison de Champagne.

