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Laure-Hélène Mercier cooptée à la Présidence du Conseil d’administration de Poxel
information fournie par Boursorama CP 03/09/2026 à 19:30
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LYON, France, le 3 septembre 2026 - 18h00 CEST - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques associées à un dysfonctionnement métabolique et les maladies métaboliques, annonce la cooptation de Laure-Hélène Mercier en qualité de Présidente de son Conseil d’administration, à compter du 03 septembre 2026, en remplacement de Sophie Jacq Lapointe.


Ce changement de gouvernance vise à renforcer le contrôle financier de la société, l'excellence de la gouvernance et le dialogue avec le marché et les actionnaires parallèlement aux travaux conduits par le directeur général, Yves Decadt, pour valoriser les actifs de la Société.

La cooptation de Laure-Hélène Mercier en tant qu’administratrice sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la Société.

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