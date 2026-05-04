Lattice Semiconductor va racheter la société de logiciels AMI pour 1,65 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Lattice Semiconductor LSCC.O va acquérir AMI dans le cadre d'une transaction de 1,65 milliard de dollars, a-t-elle annoncé lundi, alors que le fabricant de puces cherche à se développer dans le domaine des logiciels et de la gestion de l'intelligence artificielle.

"L'expertise d'AMI en matière de micrologiciels et d'infrastructures pour le cloud et l'IA constitue un prolongement naturel de notre portefeuille, renforçant notre rôle dans la sécurité, la gestion et le contrôle au niveau des systèmes", a déclaré Ford Tamer, directeur général de Lattice.

* Dans le cadre de cette transaction, Lattice acquerra AMI pour 1 milliard de dollars en espèces et environ 650 millions de dollars en actions.

* AMI devrait générer plus de 200 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2026.

* La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre de cette année.

* Cette acquisition s'inscrit dans la trajectoire de Lattice, qui vise un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard de dollars d'ici le quatrième trimestre de cette année.

* Lattice fabrique des puces très petites, économes en énergie et reprogrammables après fabrication, ce qui les rend flexibles et utiles dans divers secteurs.

* Basée en Géorgie, AMI est actuellement détenue majoritairement par THL Partners, une société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises de taille moyenne.

* Lattice prévoit que cette acquisition contribuera à l'augmentation de la marge brute, du flux de trésorerie disponible et du bénéfice par action, sur une base ajustée.